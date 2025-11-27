Disastro Fiorentina: crolla in casa con l’AEK Atene e sprofonda in classifica

Seconda sconfitta consecutiva e classifica sempre più complicata per la Fiorentina, che cade 1-0 al Franchi contro l’AEK Atene e scivola al 17° posto in classifica in Conference League. L’avvio è tutto dell’AEK, ma la prima grande occasione è viola: al 16’ Dzeko impegna Strakosha con un colpo di testa, e poco dopo Gudmundsson ribadisce in rete un pallone respinto dal portiere, ma il VAR annulla tutto per offside. La Fiorentina sbaglia tanto e paga caro al 35’: Pineda crossa da sinistra, Pereyra fa da sponda e Gacinovic, completamente solo nell’area piccola, batte De Gea. I greci sfiorano anche il raddoppio con Jovic, che al 36’ manda fuori un tap-in facile.

Nella ripresa il copione non cambia: dopo pochi minuti viene annullato un altro gol alla Fiorentina, questa volta a Ranieri, sempre per fuorigioco. L’AEK va vicino al raddoppio con un destro di Zini che colpisce il palo dopo aver superato De Gea, mentre dall’altra parte Dzeko risponde centrando la traversa. L’ex Jovic prova a chiuderla con un pallonetto da fuori, salvato da De Gea, ma l’ultima palla gol è ancora viola: all’84’ Mandragora calcia di prima dal limite, ma il tiro termina alto.