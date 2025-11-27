Conference, i risultati delle 21: Crystal Palace ribaltato, Shakhtar corsaro

Di seguito i risultati delle gare delle 21 di Conference League. Spicca oltre al ko della Fiorentina, quello del Crystal Palace. Serata nera per le rappresentanti dei maggiori campionati, considerando anche le sconfitte di Mainz e Rayo Vallecano.

Aberdeen - Noah 1-1
45' Nisbet (A), Mulahusejnovic (N)

Breidablik - Samsunspor 2-2
6'Ingvarsson (B), 20' e 55' Marius (S), 72' Kristinsson (B)

Drita - Shkendija 1-0
21' Manaj

Fiorentina - AEK Atene 0-1
35' Gacinovic

Jagiellonia - KuPS 1-0
51' Pululu

Legia Varsavia - Sparta Praga 0-1
41' Preciado

Rijeka - AEK Larnaca 0-0

Shamrock Rovers - Shakhtar 1-2
23' Kaua Elias (Shak), 77' Nazaryna (Shak), 87' Malley (Sham)

Strasburgo - Crystal Palace 2-1
35' Mitchell (C), 53' Emegha (S), 77' El Mourabet (S)