Futuro Marianucci, a breve incontro Torino-Napoli: tra le opzioni permanenza in granata

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Il difensore centrale è al centro delle valutazioni dei due club, che dovranno decidere quale sarà il percorso migliore per la sua crescita nella prossima stagione.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Torino e Napoli per discutere del futuro di Luca Marianucci. Il difensore centrale è al centro delle valutazioni dei due club, che dovranno decidere quale sarà il percorso migliore per la sua crescita nella prossima stagione.

Possibile permanenza al Torino

Tra le ipotesi attualmente sul tavolo c’è anche quella di una permanenza di Marianucci al Torino in prestito per un’altra stagione. Il club granata sarebbe infatti interessato a proseguire il percorso con il giovane difensore, permettendogli di accumulare ulteriore esperienza e continuità prima di un eventuale ritorno al Napoli. L’incontro tra le società servirà proprio a chiarire le intenzioni reciproche e definire il futuro del centrale nelle prossime settimane. A riportarlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.