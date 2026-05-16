Corona anticipa lo scoop Napoli: “Squadra contro Conte! Sono esasperati, volevano persino pagarmi…”

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A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Corona, ideatore del format Falsissimo. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Quali saranno i temi affrontati nella prossima puntata di “Falsissimo”, prevista per lunedì alle ore 21:00?

“Quella di lunedì sarà una puntata devastante. Racconterò del caos Napoli, di uno spogliatoio che ormai è apertamente contro Antonio Conte. Alcuni calciatori, pur di liberarsi di un allenatore che ritengono un despota, mi hanno mostrato chat e contenuti che raccontano una situazione pesantissima all’interno del gruppo. Sono talmente esasperati che erano disposti a pagarmi pur di far uscire notizie contro Conte”, ha dichiarato Corona.