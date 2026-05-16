Formazione Napoli, Conte ha deciso: due cambi contro il Pisa

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Il Napoli che domani alle 12 affronterà il Pisa all’Arena Garibaldi dovrebbe presentarsi con un assetto molto simile a quello visto lunedì scorso

Il Napoli che domani alle 12 affronterà il Pisa all’Arena Garibaldi dovrebbe presentarsi con un assetto molto simile a quello visto lunedì scorso al Maradona contro il Bologna. Le novità nell’undici scelto da Conte dal primo minuto dovrebbero essere soltanto due: Spinazzola prenderà il posto dello squalificato Politano, mentre De Bruyne tornerà in attacco al posto di Giovane. Lo si legge sul Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola.

Il centrocampista belga ha ormai smaltito il trauma contusivo con ferita lacero-contusa all’arcata sopracciliare destra che gli aveva impedito di prendere parte all’ultima gara. Anche Spinazzola ritroverà una maglia da titolare dopo tre partite, dall’ultima presenza dal primo minuto contro la Lazio.

Per il resto, Conte sembra orientato a confermare il resto della formazione: Milinkovic-Savic tra i pali; difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; Spinazzola e Gutierrez sugli esterni, con il dubbio ancora aperto sulla corsia destra; McTominay e Lobotka in mezzo al campo; De Bruyne e Alisson alle spalle di Hojlund nel ruolo di trequartisti.