Derby di Roma, niente Olimpico per i tifosi organizzati Lazio: "Saremo a Ponte Milvio"
Il tifo organizzato della Lazio, che solitamente occupa la Curva Nord all'Olimpico, non entrerà dentro lo stadio per il derby contro la Roma alle 12 di domenica. A confermarlo sono proprio i massimi esponenti degli ultras biancocelesti, che sono intervenuti ai microfoni di Radio Laziale: "Come se fosse un derby normale, ma vissuto a Ponte Milvio. Stessi orari, stessi tempi, stesse modalità, cateneremo e inciteremo la Lazio. Staremo tutti insieme, faremo un po' di goliardia come è nostra consuetudine. Sarà una giornata da laziali".
Una gara che non ha bisogno di motivazioni extra.
"È una partita a cui noi teniamo tanto, ai ragazzi quando sono venuti sotto la Curva dopo l'Inter gli abbiamo detto: 'Adesso avete l'ultima possibilità per riprendere in mano questa stagione, vogliamo vedere gente con il veleno e che va via dal campo solo se zoppica o se non ce la fa più'. Serve tanta lazialità, noi non saremo li, ma guarderemo il comportamento di tutti i giocatori, chi non è degno di questa maglia deve a giugno lasciare il posto a chi si sente ancora di combattere per la Lazio".
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