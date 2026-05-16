Derby di Roma, niente Olimpico per i tifosi organizzati Lazio: "Saremo a Ponte Milvio"

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"Staremo tutti insieme, faremo un po' di goliardia come è nostra consuetudine. Sarà una giornata da laziali".

Il tifo organizzato della Lazio, che solitamente occupa la Curva Nord all'Olimpico, non entrerà dentro lo stadio per il derby contro la Roma alle 12 di domenica. A confermarlo sono proprio i massimi esponenti degli ultras biancocelesti, che sono intervenuti ai microfoni di Radio Laziale: "Come se fosse un derby normale, ma vissuto a Ponte Milvio. Stessi orari, stessi tempi, stesse modalità, cateneremo e inciteremo la Lazio. Staremo tutti insieme, faremo un po' di goliardia come è nostra consuetudine. Sarà una giornata da laziali".

Una gara che non ha bisogno di motivazioni extra.

"È una partita a cui noi teniamo tanto, ai ragazzi quando sono venuti sotto la Curva dopo l'Inter gli abbiamo detto: 'Adesso avete l'ultima possibilità per riprendere in mano questa stagione, vogliamo vedere gente con il veleno e che va via dal campo solo se zoppica o se non ce la fa più'. Serve tanta lazialità, noi non saremo li, ma guarderemo il comportamento di tutti i giocatori, chi non è degno di questa maglia deve a giugno lasciare il posto a chi si sente ancora di combattere per la Lazio".