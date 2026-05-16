ADL infastidito dalle sconfitte, Il Mattino: "Ma ha preso atto che Conte resterà"

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Antonio Conte non avrebbe avuto alcun contatto nelle ultime settimane né con la Nazionale italiana né con club come Milan o Roma.

Antonio Conte non avrebbe avuto alcun contatto nelle ultime settimane né con la Nazionale italiana né con club come Milan o Roma. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola. Nessuna trattativa, nessun dialogo aperto: il tecnico del Napoli, almeno per il momento, resta concentrato esclusivamente sul presente azzurro e sugli obiettivi stagionali ancora da raggiungere. Dopo l’appello lanciato da Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti sarebbe calato il silenzio pubblico tra le parti. Un segnale che, secondo gli ambienti vicini al club, confermerebbe la volontà di Conte di proseguire il progetto Napoli senza strappi o rotture improvvise. Dunque risposta già arrivata.

Napoli, Conte pensa solo a Champions League e secondo posto

La sconfitta contro il Bologna avrebbe infastidito De Laurentiis, ma il patron azzurro avrebbe preso atto della volontà dell’allenatore di non lasciare il club. Solo un eventuale clima teso o distante nel confronto diretto tra società e tecnico potrebbe cambiare gli scenari futuri. In queste settimane Conte avrebbe scelto di isolarsi dalle voci di mercato e dalle indiscrezioni sul suo nome, focalizzandosi esclusivamente sulla corsa Champions League. Dopo il match col Pisa si attendono ulteriori aggiornamenti.