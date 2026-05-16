Hojlund, riscatto a un passo. E tra un anno scatta la clausola: la cifra
Il futuro di Rasmus Hojlund potrebbe presto intrecciarsi in modo definitivo con quello del Napoli. Il club azzurro, infatti, avrebbe già stabilito una strategia precisa legata alla permanenza dell’attaccante danese: in caso di qualificazione alla prossima Champions League, scatterebbe il riscatto dal Manchester United per una cifra complessiva pari a 44 milioni di euro. Questi erano stati gli accordi estivi.
L’eventuale acquisto a titolo definitivo sarebbe accompagnato anche da una precisa tutela economica per il club partenopeo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Nel nuovo accordo, infatti, verrebbe inserita una clausola rescissoria da 85 milioni di euro valida a partire dall’estate del 2027. Una cifra significativa, pensata per blindare il giocatore e allo stesso tempo garantire al Napoli una possibile plusvalenza futura nel caso in cui i grandi club europei decidessero di muoversi concretamente per il centravanti danese.
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