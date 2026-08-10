Caiazza duro su Lucca: “Col Celta doveva fare 3 gol. Così deve preparare valigia e andare via!”

vedi letture

Caiazza critica duramente Lucca dopo il Celta: “L'ho visto demotivato, deve avere più cattiveria”.

Nel corso di 'Ne Parliamo da Castel di Sangro' su Canale 8, il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza si è soffermato sulla prestazione di Lorenzo Lucca contro il Celta Vigo: “Lucca non voglia restare, perché se queste sono le premesse... Io, se avessi la sua possibilità e dovessi dimostrare ad Allegri che valgo e che posso stare in questo gruppo, avrei fatto tre gol col Celta Vigo. Soprattutto alla fine, nell'occasione del possibile gol della vittoria, che era la terza, ci arriva proprio lento.

Tu ti devi mangiare l'avversario. Devi avere la forza e la cattiveria per farlo, così come hai fatto contro l'Osasuna. Lì ho visto un Lucca motivato, carico, che ha reagito e ha detto anche ‘silenzio’ a tutte le polemiche che si erano create. Col Celta, invece, ho visto un'altra volta un Lucca demotivato, che stava in campo giusto per starci: ‘Vabbè, vediamo di fare questa amichevole’. Purtroppo, così deve preparare di nuovo la valigia e andare via”.