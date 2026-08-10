Udinese, Runjaic chiede Gudelj: per la difesa spunta anche Juan Jesus

vedi letture

L'Udinese lavora agli ultimi rinforzi: Gudelj priorità a centrocampo, Juan Jesus idea per la difesa.

L'Udinese continua a muoversi sul mercato dopo aver sistemato il delicato caso Zaniolo e aver aggiunto alla rosa giocatori come Unai Gomez, Chakvetadze e Vojvoda. Il club friulano punta ora a completare l'organico a disposizione di Kosta Runjaic con almeno altri due innesti, principalmente a centrocampo e in difesa. Al momento non sono previste cessioni importanti, anche se eventuali offerte irrinunciabili potrebbero modificare i piani nelle ultime settimane di mercato.

Gudelj prima richiesta di Runjaic, Juan Jesus tra le idee per la difesa

La prima richiesta di Runjaic sarebbe Nemanja Gudelj, centrocampista d'esperienza da collocare davanti alla difesa dopo lo svincolo dal Siviglia. Attenzione anche al reparto arretrato, considerando il possibile interesse del mercato per Solet e soprattutto Kristensen, seguito da club come Atalanta e Milan. In caso di partenza di uno dei due, tra i profili valutati dall'Udinese ci sarebbero Maas Willemsen, centrale classe 2003, e Juan Jesus, libero dopo l'addio al Napoli. Piace anche Killian Sildillia del PSV, difensore francese capace di giocare sia da centrale sia da esterno destro. Per il futuro, invece, vengono monitorati Brian Barboza del Peñarol e il portiere Bernt Klaverboer dell'Heerenveen.