Podcast Caporale: “Alisson deve assimilare nuovi concetti. Meret? I fatti parlano chiaro”

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Carlo Caporale analizza il nuovo gioco di Allegri, Alisson, Di Lorenzo e Meret.

Il nostro opinionista Carlo Caporale, giornalista è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania, analizzando il test contro il Celta Vigo e le prime indicazioni tattiche del Napoli di Massimiliano Allegri: "Io sui movimenti tattici di De Laurentiis mi vorrei astenere, onestamente vorrei guardare oltre e mi interessava un po' il discorso che faceva Antonio all'inizio, dove, pur sottolineando un bel approccio della partita del Napoli dal punto di vista offensivo, poi quando perdeva palla... Ecco, io non lo vorrei deludere, però molto probabilmente una riaggressione feroce come il gegenpressing proprio credo che forse non lo vedremo tanto spesso, diciamo, nella prossima stagione. Detto questo, poi, ecco, c'è da in qualche modo affinare tutta la situazione, progredire dal punto di vista fisico. Nel secondo tempo un po' di confusione, ma mi sembra quasi fisiologica per come poi è cambiata la squadra, dentro tanti giocatori, trovare un assieme già tra di loro, poi magari rispettare anche i dettami di gioco con il nuovo allenatore. Il caso Alisson Santos mi sembra eclatante. È chiaro che, se quello deve essere, diciamo, il compito suo, il giocatore deve assimilare dei concetti che evidentemente al momento gli appartengono non troppo e quindi anche lui ha bisogno di un periodo di apprendistato che magari lo faccia maturare sotto certi aspetti, non perdendo però quelle che sono le sue qualità, che sappiamo bene appartengono, diciamo, all'attacco della profondità, dell'uno contro uno, diciamo da una metà campo avversaria, dove può far male, far bene il lavoro. Quindi queste le mie considerazioni su una gara amichevole, che è importante, che va appresa però come gara amichevole e quindi tutte le considerazioni devono essere soppesate proprio al contesto in cui ci si trova."

Che gara ha fatto Giovanni Di Lorenzo e come giudichi questa posizione e le sue dichiarazioni nel post-partita?

"Sì, io posso anche leggere il virgolettato perché praticamente ce lo spiega lui. Dice: 'Il mister ci chiede di alternare un po' la costruzione, quindi di stare un po' largo, un po' più stretto. A volte contro l'Osasuna voleva che rimanessi un pochino più centrale in costruzione a tre, oggi invece mi ha lasciato libertà di spingere e in più con Politano e con Anguissa ormai l'intesa da anni, ci troviamo bene e cerchiamo in ogni partita di mettere in difficoltà l'avversario'. Di Lorenzo che quindi ha comunque la facoltà e la libertà di interpretare la gara, capire lui quali spazi andare a occupare. Ormai è un calciatore esperto e che anche proprio con la catena riesce a lavorare tranquillamente. Mi trovo d'accordo poi anche con la pagella, è stato il migliore in campo perché al gol aggiungiamo poi comunque un'ottima prestazione."

Il Napoli ha bisogno di un nuovo portiere?

"Credo che a questo punto anche i fatti parlino chiaro: gli allenatori che si sono avvicendati e ora, guarda caso, è arrivato Allegri e ha posizionato Meret come titolare del Napoli. Ora vedremo se arriverà un altro portiere, resterà come secondo Milinkovic-Savic. È un discorso di squadra dove, ecco, ora bisogna ancora andare a stringere per il mercato. Oggi ci sono le notizie su Lukaku che potrebbe poi dare un'ulteriore spinta propulsiva alle operazioni del Napoli e vanno capite le posizioni anche di qualcuno da inserire o non inserire in vista per far posto ad altri. E io credo che da qui a Ferragosto, quindi termine del ritiro, devono essere fatte queste riflessioni. Poi ci vorranno 15 o poco più giorni di intenso lavoro tra campo e mercato per mettere a punto un Napoli che chiaramente dovrà comunque iniziare la stagione con due partite prima che si chiudano definitivamente le liste di trasferimento e fare comunque punti, per poi lavorare per l'inizio della stagione non semplicissima, per le cinque partite che attendono prima della sosta di settembre."