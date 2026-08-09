Zeballos-Napoli, nuovi contatti! Rai: “Ultima settimana di tempo, poi parlerà col Celta”

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Napoli-Zeballos, nuovi contatti ma il tempo stringe: dopo Ferragosto possibile decisione definitiva.

Il Napoli continua a lavorare per Exequiel Zeballos, con nuovi contatti registrati nelle ultime ore tra il club azzurro e l'entourage dell'attaccante del Boca Juniors. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, intervenuto al TG Sport di Rai 2. La società partenopea avrebbe chiesto ancora alcuni giorni di tempo prima di definire l'eventuale arrivo del calciatore argentino, che sarebbe disposto ad aspettare il Napoli ancora per circa una settimana.

Napoli-Zeballos, dopo Ferragosto il dentro o fuori: c'è l'offerta del Celta Vigo

Il tempo a disposizione del Napoli, però, non sarebbe illimitato. Secondo Venerato, dopo Ferragosto potrebbe scattare il dentro o fuori definitivo per Zeballos, che soltanto a quel punto valuterebbe concretamente la proposta del Celta Vigo. Il club spagnolo sarebbe pronto a offrire al giocatore un contratto di quattro anni e mezzo da 1,3 milioni di euro a stagione più bonus, mettendo contemporaneamente sul tavolo 10 milioni di dollari per il Boca Juniors. Zeballos ritiene di aver già aspettato abbastanza e il messaggio sarebbe stato recapitato in maniera chiara al Napoli.