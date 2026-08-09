Podcast Napoli-Celta, Gaito: “Bene per 30', in non possesso Alisson soffre da terzino. E Vergara..."

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Il direttore Antonio Gaito analizza il pareggio col Celta e il nuovo gioco di Allegri.

Antonio Gaito, direttore di TuttoNapoli.net, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, per commentare l'1-1 tra Napoli e Celta Vigo: "Un buon primo tempo, senza dubbio, direi 30 minuti in particolare, anche se in quella fase il Celta aveva diversi giovani al debutto e molti titolari in panchina. Poi va detto che, nella ripresa, il Napoli fa tanti cambi e nel Celta entrano 3-4 pezzi importanti dell'organico. Vergara? E' il secondo test di fila che, insomma, veramente sbaglia quasi tutte le giocate. Fatico un pochino a capire la posizione, devo essere sincero, perché si alterna spesso con Giovane, viene fuori una cosa un pochino, una via di mezzo. Talvolta fa la seconda punta, sottopunta, poi si alterna con Giovane e va Vergara a largo. Secondo me cambiare spesso posizione un po' lo destabilizza, perché veramente si alternano, si guardano e si scambiano la posizione molto spesso."

Giovane ha dovuto fare praticamente la mezzala in ripiegamento.

"Sì, grande sacrificio da parte di questo ragazzo. Poi magari si perde un po' di lucidità nell'altra fase. Insomma, è chiaro che, pur ripartendo da certe cose di Conte, comunque è un nuovo Napoli, nuovi equilibri vanno trovati. Dei passi in avanti ci sono stati, però anche nella fase di dominio della partita, questa tendenza poi che, quando l'avversario entra in possesso, ad abbassarsi, a difendere poi a 6 e Alisson Santos lo troviamo dalle parti della bandierina, quindi con tutti gli scompensi del caso. L'esterno del Napoli deve abbassarsi e prendere l'esterno avversario, Olivera e Di Lorenzo stringono perché l'uomo è preso da Politano o Alisson. Ma un conto è Politano, che esce in maniera pulita, fa quel lavoro da anni. Alisson Santos diverse palle perse e diverse anche azioni del Celta partite da palla persa di Alisson Santos, che è un giocatore estroso e anche quindi in quella zona tende a giocare un po' di fino, a venire fuori col dribbling. E lì devi giocare in maniera diversa, perché in quel momento tu fungi da terzino, anche se sei un giocatore con altre caratteristiche. In quel momento tu fai il terzino per diversi minuti sul possesso avversario, quindi deve abituarsi a questo lavoro, altrimenti poi Allegri, se Alisson continua a chiudere male quelle azioni, deve fare delle scelte diverse e questo è spesso successo nella sua carriera, rinunciando a degli esterni, anche al Milan".

Sull'infortunio di Marianucci e la filosofia di gioco: "Marianucci ha una distorsione al ginocchio, speriamo sia di poco conto. Purtroppo nelle partite, anche in amichevole o anche negli allenamenti, possono accadere situazioni traumatiche o distorsive. Anche McTominay, una botta incredibile, uscito zoppicando anche lui. Politano, prima del cambio, è stramazzato a terra, problema alla schiena, bassa schiena, insomma gluteo, quindi da capire anche la sua situazione. Ma sappiamo che Politano ha già avuto dei problemi di quel tipo, quindi sono situazioni non da addebitare a dei carichi di lavoro, immagino, ma situazioni che purtroppo capitano":

Si può fare risultato anche con questo calcio.

"Concordo sul discorso che facevate sul gioco. È molto semplice: poi saranno i risultati a parlare. Fino a che i risultati arriveranno va bene tutto, rinunciare a pressare anche totalmente, per me non ci sono assolutamente problemi. È chiaro che le squadre che vincono in questo momento o quelle che sono nei primi posti nei vari campionati sono tutte caratterizzate da un gioco di un certo tipo. Allegri ha delle idee diverse. Se arrivano i risultati va bene anche proseguire così, insomma, quindi è quella la discriminante. È molto semplice. Facciamo un'analisi su quello che abbiamo visto senza né enfatizzare nel bene né nel male"

Lukaku sblocca il mercato?

"Sarebbe ora, è assurdo che si possa passare da un mercato in cui compri chiunque, prima di Dimaro, a qualsiasi cifra su indicazione del tecnico, ad un altro con zero acquisti alla fine di Castel di Sangro. Almeno Favasuli poteva essere preso, è un Under, duttile, gioca pure a sinistra, ti permetterebbe di rimettere Olivera al centro o pure Di Lorenzo in caso di emergenza perché al centro sei ancora più corto dopo lo stop di Marianucci. Puoi mai iniziare solo con Rrahmani e Marin? Il Napoli ha deciso di attendere dopo Ferragosto, come fanno con loro sui giocatori in esubero o in uscita, chiedendo prestiti al massimo con diritto, così farà col Chelsea per Badiashile evidentemente. La strategia è non comprare, ma prenderli in prestito con diritto, poi le altre operazioni, tipo Lang-Zeballos le vedo come soluzioni in caso di offerte per monetizzare. L'unica operazione che può migliorarti è Gabriel Jesus al posto di Lucca e Lukaku, speriamo si concretizzi perché per il resto è tutto per abbassare il costo rosa".