Lukaku vuole il Fenerbahce, ADL per ora blocca tutto: ecco quanto chiede, i dettagli

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Lukaku vuole il Fenerbahce, pronta una nuova offerta.

Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Romelu Lukaku e sulla trattativa tra Napoli e Fenerbahce. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, al TG Sport di Rai 2, il club azzurro avrebbe respinto ieri pomeriggio la prima proposta presentata dalla società turca. Sarebbe stato Aurelio De Laurentiis in prima persona a bloccare la cessione dell'attaccante, pur abbassando la valutazione iniziale da 12 ad almeno 10 milioni di euro.

Lukaku-Fenerbahce, nuova offerta in arrivo: si lavora su 8 milioni più 2 di bonus

Il Fenerbahce prepara adesso il rilancio nella speranza di ottenere il via libera definitivo del presidente del Napoli. Tra questa sera e domani potrebbe esserci un nuovo incontro, con i turchi pronti a mettere sul tavolo una proposta da 8 milioni di euro di parte fissa più almeno 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili. L'entourage di Lukaku continua a lavorare con i due club per arrivare alla fumata bianca, forte della volontà di Big Rom di trasferirsi a Istanbul, dove lo attenderebbe un biennale con opzione da circa 10 milioni netti a stagione. Il Fenerbahce, intanto, continua a dialogare anche con l'agente di Guirassy del Borussia Dortmund, considerato la principale alternativa al belga.