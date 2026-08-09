Castel di Sangro, day 10: seduta pomeridiana, esercitazioni e partitelle. Out McTominay
19.18 - Termina la seduta pomeridiana. Restate su Tuttonapoli.net per tutti gli approfondimenti ed il normale notiziario
19.14 - Termina qui il triangolare, a vincere sono gli arancioni!
19.13 - Raddopio dei rosa con Pereyra.
19.12 - Gol di De Bruyne! Assist di Garofalo e il belga insacca a porta vuota.
19:11 - Termina 1-1 la quinta sfida. In campo per l'ultima partitella rosa contro gli arancioni.
19.07 - Ancora in gol Lucca: 1-0 con un bel destro. Dopo pochi secondi Vergara pareggia dopo aver dribblato Pugliese: 1-1!
19.05 - Termina la quarta sfida arancioni-rosa 0-0, in campo blu contro arancioni
19:01 - I rosa ora sfidano gli arancioni.
19.00 - La terza sfida finisce 0-0, con Neres che spreca una grande occasione per i rosa.
18.59 - In panchina presente McTominay, lo scozzese spettatore delle partitelle.
18.57 - La seconda sfida finisce 1-1. In campo ora i rosa contro i blu.
18.55 - Lucca firma l'1-1! Gran botta all'incrocio con la palla che colpisce la parte inferiore della traversa e termina in rete.
18.55 - Ancora Vergara protagonista: assist per Lang: 1-0 per gli arancioni
18.54 - Inizia la seconda sfida arancioni contro blu.
18.53 - Termina la prima sfida: gli arancioni battono i rosa 1-0.
18.52 - Gol degli arancioni con Vergara: 1-0!
18.50 - La prima sfida verrò affrontarsi arancioni contro rosa: Pugliese e Contini difendono i rispettivi pali.
18.48 - Ci si prepara per un triangolare di partitelle a campo ridotto.
In rosa: Garofalo, Spinazzola, De Bruyne, Neres, Pereyra.
In arancione Obaretin, Gilmour, Vergara, Lang, Giovane.
In blu: Mazzocchi, Folorunsho, Prisco, Barido', Lucca, Cheddira.
18.47 - Termina l'esercitazione.
18.44 - Altro gol di Lucca ancora: De Bruyne serve Lang in verticale, cross basso e l'ex Udinese spiazza Pugliese.
18.35 - Gol di Giovane.
18.34 - Altro cambio di pettorine.
In arancione: Giovane, Lucca e Lang.
In giallo: Vergara, Prisco, Folorunsho; Baridò, Cheddira/Pereyra, Neres.
In blu: Mazzocchi, Garofalo, Obaretin, Spinazzola; De Bruyne, Gilmour, Anguissa.
18.33 - Gol di Gilmour.
18.32 - Diversi cambi di pettorina.
In arancione: Baridò, Pereyra e Neres.
In giallo: Mazzocchi, Garofalo, Obaretin, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Giovane, Cheddira/Lucca, Lang.
In blu: Vergara, Prisco e Folorunsho.
18.30 - In rete durante l'esercitazione Lang e Lucca, il pubblico approva le giocate e applaude.
18.25 - In tribuna Giovanni Manna, il ds firma autografi e scatta selfie con tanti giovanissimi tifosi.
18.24 - Gruppo sul campo ridotto diviso in tre per un'esercitazione attacco contro difesa.
In blu: Mazzocchi, Garofalo, Obaretin, Spinazzola, Anguissa, Gilmour, De Bruyn.
In arancione ad attaccare: Giovane, Lucca, Lang.
In giallo a difendere: Folorunsho, Prisco, Vergara, Baridò, Pereyra, Cheddira.
18.21 - Inizia l'esercitazione tecnica: passaggi corti e uno-due con gli ostacoli da aggirare.
18.17 - Gli azzurri entrano in campo. In gruppo: Anguissa, De Bruyne, Vergara, Spinazzola, Mazzocchi, Cheddira, Folorunsho, Pereyra, Gilmour, Neres Baridò, Prisco, Obaretin. Giovane Lucca e Lang con la pettorina.
18:01 - I primi ad arrivare in campo sono Contini e Pugliese, che iniziano a lavorare col prepatore dei portieri Giglio.
17.55 - Tutto pronto al Patini, sono state posizionate delle sagome sul terreno di gioco.
Amici di Tutto Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiano del decimo giorno di allenamenti del Napoli nel secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.
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