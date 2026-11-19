Podcast Corbo: "De Bruyne show col Belgio e ho dato un consiglio ad ADL"

Antonio Corbo, giornalista, editorialista di Repubblica, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, parlando nello specifico anche della situazione di Kevin De Bruyne che in nazionale si esprime a livelli indubbiamente molto più alti. Di seguito un estratto.

La prestazione di De Bruyne con il Belgio ha evidenziato anche una condizione atletica sorprendente.

"Voglio raccontare un retroscena: lunedì mattina ho fatto arrivare ad Aurelio De Laurentiis un consiglio, dicendogli che avrebbe dovuto prendere il preparatore atletico della nazionale belga. De Bruyne in quella partita sembrava avere quindici anni in meno: aveva una corsa fluida, rotonda, e una condizione fisica straordinaria. Mi sono chiesto quanto potrebbe costare ingaggiare un professionista di quel livello. De Bruyne si allena per l'80% a Napoli, poi raggiunge la nazionale e gioca immediatamente a quei livelli. Bisognerebbe capire cosa cambia nella preparazione e quali esercizi vengono svolti. Da due anni cerco di comprendere perché il Napoli incappi in così tanti infortuni. È un aspetto che merita un approfondimento immediato. Guardando De Bruyne, sembrava un giocatore liberato da ogni limite fisico. Chi ha un po' di occhio si rende conto che dietro quella prestazione c'è una preparazione atletica straordinaria. Oggi la preparazione fisica e la medicina sportiva hanno fatto passi avanti enormi: la condizione atletica incide per il 60-80% sull'esito di una partita, perché senza le gambe non si vince." Di seguito il podcast completo anche sulle strategie di ADL