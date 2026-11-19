Podcast Zirkzee-Napoli, Ramella: "Perfetto anche accanto a Hojlund! Tecnico e jolly di qualità"

Nicolò Ramella, giornalista di Sky Sport, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

La scelta di non mettere in discussione Allegri è stata giusta?

"Sono favorevole alle proprietà e ai direttori che non mettono in discussione troppo presto un allenatore. Credo nella pazienza, nel rispetto del lavoro e nella necessità di considerare anche l'alibi degli infortuni. Allo stesso tempo, però, il Napoli deve fare di più sul piano del gioco, della costruzione e della verticalizzazione. È una squadra con giocatori dalle caratteristiche offensive e verticali, che dovrebbe cercare di attaccare maggiormente, senza perdere equilibrio difensivo. Al netto degli infortuni, mi aspettavo qualcosa in più."

Quanto sarebbe pesante per il Napoli un'eventuale partenza di De Bruyne a gennaio?

"De Bruyne è un giocatore che mi ha fatto innamorare del calcio grazie alla sua tecnica, alla visione di gioco e al talento. Sono qualità che non passano con l'età, come dimostrano anche altri grandi campioni. Ho avuto la sensazione già in estate che il rapporto con Allegri non fosse particolarmente positivo e credo che questa situazione stia influendo. Non penso sia un problema legato alla città o all'ambiente, ma probabilmente una questione di rapporti e anche di compatibilità tattica. Perdere De Bruyne significherebbe rinunciare a leadership, mentalità vincente, qualità tecnica e versatilità. Inoltre, trovare un sostituto sul mercato sarebbe molto complicato, soprattutto considerando le cifre attuali."

Quanto dovrà intervenire il Napoli sul mercato di gennaio?

"Non sono convinto che il mercato sia sempre la soluzione a tutti i problemi. A volte si possono trovare risposte all'interno della rosa, attraverso il lavoro, l'empatia tra allenatore e giocatori o una vittoria importante che possa cambiare l'inerzia della stagione. Credo però che serva un attaccante: Lucca non mi convince, anche per alcuni comportamenti delle ultime settimane. Hojlund deve restare il riferimento offensivo, ma dietro si potrebbe intervenire con qualche accorgimento. Mi è piaciuta molto anche la scelta di blindare Manna con un contratto lungo: è un dirigente di grande valore, che preferisce lavorare piuttosto che apparire."

Zirkzee potrebbe essere una soluzione importante per il Napoli, magari come alternativa a Hojlund?

"Hojlund è un giocatore fortissimo e deve rimanere il riferimento offensivo del Napoli. Zirkzee potrebbe giocare alle sue spalle, in alcune partite al suo posto oppure come elemento di raccordo con il centrocampo. Ha una tecnica importante e può interpretare il ruolo di trequartista moderno in un 4-2-3-1 o in un 3-4-2-1. Anche se ha giocato poco, la qualità non si perde: servono fiducia, continuità e un ambiente che lo aiuti a ritrovare il ritmo. Considerando gli impegni e i tanti infortuni, sarebbe utile anche poter concedere qualche turno di riposo a Hojlund."

Che risposte deve dare il Napoli contro il Torino, anche in vista della trasferta di Manchester contro il City?

"Il Napoli è una delle delusioni di queste prime undici giornate: non può avere un ritardo così ampio dalla zona Champions. Ha bisogno di ritrovare continuità e soprattutto di tornare a vincere. Il Torino è una squadra che ho seguito e che mi ha mostrato miglioramenti importanti, soprattutto sul piano del coraggio e dell'organizzazione. Abate sta facendo un lavoro interessante. Ci sono giocatori come Frangente, che credo ritroveremo presto anche in una grande squadra, e Cacciamani, che si sta mettendo in evidenza. L'approccio sarà fondamentale, soprattutto nelle partite successive alla sosta. Quando devi recuperare terreno in classifica, partire male in casa può diventare un problema difficile da gestire nel corso della partita."