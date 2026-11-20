Podcast Conferenze Napoli, Caporale: "Scelta anacronistica che non condivido"

Carlo Caporale, giornalista, opinionista, ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il Napoli ha deciso di organizzare le conferenze stampa pre-partita soltanto quando lo riterrà opportuno, limitandole agli appuntamenti obbligatori. Come giudichi questa scelta?

"È un ritorno al passato, una scelta anacronistica che non condivido. Il Napoli è probabilmente l'unica società in Serie A a comportarsi in questo modo. Le conferenze stampa alla vigilia delle partite sono importanti per i tifosi, che vogliono conoscere le condizioni della squadra, gli eventuali recuperi dagli infortuni e le ultime notizie. La stampa rappresenta un tramite tra la società, l'allenatore, i calciatori e il pubblico. In un mondo in cui la comunicazione è ormai istantanea e la tecnologia permette di collegarsi da qualsiasi parte, chiudersi in questo modo è un limite anche alla crescita della società. Naturalmente ogni società è libera di fare le proprie scelte, ma questa è una decisione che non condivido. È vero che spesso le risposte degli allenatori sono ripetitive, ma anche questo fa parte della comunicazione: il pubblico vuole sentirsi informato e coinvolto."

Si torna in campo senza Alex Meret, ancora fermato da un problema alla schiena. Considerando anche il contratto in scadenza nel 2027, è arrivato il momento di pensare a un cambio generazionale tra i pali?

"È giusto valutare un cambiamento, ma per migliorare bisogna individuare un profilo realmente superiore a quello di Meret, portiere dei due scudetti e spesso criticato anche in maniera poco giustificata rispetto alle sue prestazioni. Finora questo salto di qualità non è mai arrivato e non considero Milinkovic-Savic un miglioramento netto rispetto a Meret. Bisogna cercare sul mercato un portiere con caratteristiche superiori, valutarne le qualità e inserirlo nel progetto. In questi anni la società e gli allenatori hanno sempre dimostrato grande fiducia in Meret e anche quando è arrivato Milinkovic-Savic abbiamo visto che spesso è stato proprio lui a giocare. Vedremo quali saranno gli sviluppi, anche se il prezzo pagato per il nuovo portiere mi è sembrato eccessivo, così come quello di altri acquisti delle precedenti sessioni di mercato. Mi dispiace comunque per Meret, perché anche in questa stagione stava dando il suo contributo."