Le probabili formazioni di Udinese-Napoli: 4 cambi per Spalletti, Gotti si copre

Dopo lo sforzo di Leicester, il Napoli riprende il cammino in Serie A in trasferta contro l'Udinese con l'obiettivo di continuare a punteggio pieno dopo le prime tre vittorie e conquistare anche la vetta in solitaria dopo i risultati di Milan e Roma. Da campo ostico, negli ultimi anni quello di Udine ha visto il Napoli vincere in quattro delle ultime cinque sfide dopo che l'Udinese era rimasta imbattuto in 8 occasioni con addirittura 4 vittorie.

Gara tutt'altro che agevole per gli uomini di Spalletti, sia per il dispendio della trasferta di Leicester e della rimonta, ma anche per le caratteristiche dell'Udinese, di grande fisicità e compattezza: non a caso la squadra di Gotti è imbattuta in questo campionato (2 vittorie ed un pareggio con la Juventus) ed ha subito solo 2 reti, alla prima giornata con i bianconeri, tenendo poi la porta inviolata con Venezia e Spezia.

Il Napoli dall'altro lato va invece in gol da 29 partite consecutive (66 gol segnati) e in caso di gol diventerebbe al terza squadra nella storia della Serie A a segnare in almeno 30 gare di fila (dopo Juventus e Milan). Attenzione alla crescita di Deulofeu: ha segnato nelle ultime tre gare interne dell'Udinese e l'ultimo a trovare il gol in 4 gare casalinghe fu Di Natale nel 2014.

LE ULTIME SULL'UDINESE - Gotti recupera Stryger Larsen che sarà regolarmente in campo nel centrocampo a cinque con Arslan, Walace, Makengo e Molina a destra. In difesa solito terzetto Becao, Nuytinck e Samir. In attacco invece i friulani potrebbero coprirsi con il solo Pereyra in appoggio all'unica punta, mobile, Deulofeu. L'altra soluzione invece è più qualitativa con Pereyra nei centrocampisti e Deulofeu in supporto a Pussetto.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Spalletti ancora senza Demme, Ghoulam, Mertens e Lobotka e soprattutto alle prese con lo sforzo di Leicester e gli impegni ravvicinati. Recupera Mario Rui a sinistra e rientra Manolas in difesa con Koulibaly, e Di Lorenzo a destra. A centrocampo ancora obbligati Fabian ed Anguissa mentre in attacco dovrebbero rientrare Politano ed Elmas (in lizza con Ounas e Zielinski) nel terzetto con Insigne dietro Osimhen. Quattro cambi rispetto a Leicester per poi gestire la stanchezza degli altri con i 5 cambi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Arslan, Stryger; Pereyra; Deulofeu. All. Gotti

Ballottaggi: Makengo-Pussetto 55%-45%

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Ballottaggi: Elmas-Zielinski/Ounas 51%-49%, Politano-Lozano 55%-45%

ARBITRO: Manganiello (Alassio-Mondin, IV: Marchetti, VAR: Irrati, AVAR: Liberti)

Diretta Tv su Sky DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net