Video Mercato fermo, Manna conferma: “Ultimi due anni sforato spesa e siamo in tanti…”

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Uno esce ed un altro entra? Questa è la regola e dura tutto il mercato? Si rischia di depotenziare gli obiettivi? Interrogativi in chiave Napoli posti a Giovanni Manna. Il direttore sportivo del Napoli, intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Dimaro, si è espresso così su queste tematiche:

"I reali obiettivi non cambiano, non si depotenzia tutto. Siamo chiamati a rientrare di un equilibrio economico che l'anno scorso abbiamo un po' sforato perché abbiamo investito molto nelle ultime due stagioni. La stagione precedente, la prima di Conte, era senza Champions e quindi con ricavi inferiori, il costo del lavoro è aumentato, dobbiamo fare delle scelte, le stiamo facendo e non è semplice perché il mercato in Italia è fermo a parte la Fiorentina che ha fatto buoni investimenti. La qualità della rosa per noi c'è, poi si può migliorare sempre, ma prendere per completare oggi non ha senso. Si devono prendere calciatori per portare eventualmente un valore aggiunto alla squadra e che è già un valore importante. L'anno scorso è stato complicato, ma siamo tranquilli, faremo delle scelte anche perché siamo in tanti. Il mister sta valutando".