Occasione persa. Un pari che sembra una sconfitta

Male diversi calciatori

Altra occasione persa, altra vittoria mancata. Il Napoli regala un pareggio all’Udinese che gioca e sicuramente più del Napoli. Un primo tempo dalle mille facce. Napoli e Udinese si affrontano a viso aperto con l’Udinese che non si chiude più di tanto. Il Napoli spinge forte e ci prova soprattutto dal lato di Politano che impegna Sava. L’Udinese risponde e Meret deve salvare da fuori su Thauvin. Neres prova ad inventare in diverse situazioni ma la palla non vuole proprio entrare. Il gol arriva sull’ennesimo angolo con McTominay che abbatte tutti e insacca. L’Udinese subito reagisce e con l’aiuto della difesa azzurra trova il pari. Errori a ripetizione e Ekkelenkamp da fuori trova il tiro della domenica che batte Meret.

Il secondo tempo è la solita sofferenza con l’Udinese che rifiuta di giocarla e si chiude. Il Napoli sbatte sul muro ma diciamo anche che gioca male e le azioni praticamente sono inesistenti. Primo tiro di McTominay al 66’ ma nessun problema per Sava. Il tempo passa e Conte cambia ma non succede molto. I minuti finali sono lunghi ma quasi inutili, entra anche Okafor ma è la tipica gara che non si riesce mai a segnare. Buttati due punti che peseranno tanto.