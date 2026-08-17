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Badiashile domani alle visite? Sky non conferma: “Serve ancora attendere”

Badiashile domani alle visite? Sky non conferma: “Serve ancora attendere”TuttoNapoli.net
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di Arturo Minervini

Costantino Favasuli è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Come riferito da Gianluca Di Marzio, l’esterno in arrivo dal Catanzaro è atteso domani, 18 agosto, per sostenere in mattinata le visite mediche prima di completare l’iter per il trasferimento in azzurro.

Napoli, Favasuli a un passo: visite mediche fissate. Per Badiashile serve ancora tempo

Situazione differente, invece, per Benoit Badiashile a differenza di quanto raccontato da diversi quotidiani. Il Napoli continua a lavorare all’operazione per il difensore del Chelsea, ma per arrivare alla fumata bianca sarà necessario attendere ancora qualche giorno. Le parti sono infatti ancora impegnate nella definizione degli ultimi dettagli della trattativa, con i contatti destinati a proseguire per trovare l’intesa definitiva.