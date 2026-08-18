Podcast Napoli da Scudetto? L'editoriale di Corbo: "Vi dico perché è la più forte"

vedi letture

Il Napoli quest'oggi accoglie il suo primo acquisto, Costantino Favasuli, in attesa delle visite mediche anche di Badiashile. Ma la forza dei partenopei resta l'attuale gruppo, non sfruttato l'anno scorso per i tanti infortuni e che non ci restituiscono l'immagine esatta del valore di questa rosa. Ne ha parlato la grande firma di Repubblica, Antonio Corbo, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "

Allegri in ritiro ha mostra duttilità tattica? Sei ottimista sul suo percorso?

"Io sono molto ottimista per questo. Si fonda su un allenatore di buonsenso, esperto che ha vinto tanto e che in carriera è incappato in un finale veramente brutto, molto modesto, di campionato col Milan l'anno scorso, però è uno che sa gestire la squadra soprattutto sul piano comportamentale, sul piano tattico e quindi è un allenatore direi che merita fiducia, grande fiducia, ha una squadra che è secondo me già da 2-3 anni è più forte dell'Inter, l'anno scorso è stata penalizzata dai 43 infortuni, ma se Allegri con sua preparazione e rotazione riesce a eliminare i 43 infortuni già si trova uno squadrone, poi su questo squadrone io ho mosso anche oggi delle piccole critiche: per esempio ti dico subito, ci sono due portieri, tutti e due hanno sofferto di questa concorrenza, a volte capitano che due si possano annullare o ridimensionare come due elementi negativi in algebra e quindi è quello che è successo l'anno scorso. Secondo me va scelto uno e l'errore è stato quello di non tenersi Caprile, vendendolo per 8 milioni e poi fa un super-campionato nel Cagliari e ne spendi 22 milioni per Milinkovic per il lancio lungo che poi non si è mai visto ed era un lancio per saltare il centrocampo. Bastava tenersi Caprile con Meret, ma è stato accontentato Conte".

Il Napoli per te è superiore all'Inter?

"De Laurentiis non sempre ci azzecca, però ha detto una cosa importante a Conte, in faccia: ha detto tu sei arrivato secondo, ma come? E' arrivato secondo dopo 43 infortuni e pensa la somma di tutte le giornate nelle quali i migliori giocatori sono stati indisponibili. Poi il Napoli ha potuto impiegare 28 giocatori che sono tantissimi, di solito tu fai un campionato con 13-15 giocatori e poi arrivi a 18 mettendo gli altri, il Napoli ne ha potuti schierare 28, quindi significa che ha avuto una rosa ampia, versatile, interessante da poter sopperire a tutte le partite con infortuni. La differenza è che c'è un nuovo tecnico, un nuovo gioco, mancherà Gutierrez, ci sono alcuni calciatori che ancora devono arrivare, Badiashile e Favasuli, quindi non abbiamo nemmeno il tempo di poterli integrare che subito scenderanno in campo. Secondo me però dietro manca un cagnaccio, un marcatore cattivo, veloce".