Minervini: "Gabriel Jesus e Martinelli? Dipendono da due cessioni"

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Questo è un mercato in cui il Napoli era stato chiaro: serviva prima cedere per acquistare

Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "I tempi di questa operazione potevano essere anticipati, anche per permettere a Badiashile di inserirsi. Si è forse tirato un pochino troppo la corda per cercare di risparmiare qualcosina, ma per l’emergenza che c’è in difesa il difensore andava acquistato prima, deve integrarsi nella rosa e comprendere i meccanismi di Allegri.

Questo è un mercato in cui il Napoli era stato chiaro: serviva prima cedere per acquistare. Nell’anno dei Mondiali gli affari si possono fare anche negli ultimi giorni, i nomi di Martinelli e Gabriel Jesus sembrano essere in orbita azzurra e sarebbero grandi innesti. Dipenderà tutto dalle uscite ed i nomi sono i soliti, quelli di Lucca e Lang”.