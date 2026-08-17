Badiashile-Napoli, stavolta è fatta davvero! Domani in Italia, modifica alle cifre
Il Napoli chiude (finalmente) il colpo per la difesa: è fatta per l'arrivo di Benoît Badiashile in maglia azzurra. Il club di De Laurentiis e il Chelsea hanno definito in queste ore gli ultimi dettagli dell'operazione, che porterà il centrale francese in Serie A. A fornire tutti i dettagli dell'accordo trovato in maniera definitiva è Sky Sport.
Partenza per l'Italia domani, visite mediche a seguire
La partenza del giocatore alla volta dell'Italia è attesa per domani, anche se difficilmente Badiashile riuscirà a svolgere le visite mediche già in giornata insieme a Favasuli che dunque sarà ufficialmente il primo rinforzo dell'estate. Le prossime ore saranno quindi dedicate agli ultimi passaggi burocratici prima dell'annuncio ufficiale.
Napoli-Badiashile, piccola modifica all'operazione
L'accordo raggiunto tra le due società non prevede l'inserimento di bonus. L'operazione si è chiusa sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Una formula che permette al Napoli di valutare con calma l'eventuale riscatto a titolo definitivo al termine della stagione.
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