Lang, addio probabile: Noa ha dato l'ok a due destinazioni

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Noa Lang può lasciare il Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla situazione dell'esterno, soffermandosi soprattutto sulle cifre delle possibili offerte: «Così si può guardare al futuro, che fa rima soprattutto con nuove cessioni. Lo sa il Napoli e lo sa anche Noa Lang: in attesa di capire se la nuova offerta dell'Ajax arriverà oltre i 20 milioni, anche i turchi del Galatasaray per il momento non si spingono oltre i 15 milioni di euro, che arrivano a 20 con eventuali bonus relativi alle prestazioni del calciatore olandese e alla stagione in Super Lig turca».

Lang, doppia opzione per il futuro

La situazione resta dunque aperta. Il Galatasaray vuole ulteriormente rinforzare la propria rosa, ma al momento Lang non rappresenterebbe la prima scelta del club di Istanbul, che continua a inseguire altri obiettivi. Il quotidiano aggiunge: «Il Galatasaray si vuole rinforzare dopo gli ultimi arrivi nel campionato turco - da Osimhen al Fenerbahce a Vlahovic per il Besiktas - ma Lang non è proprio il primo obiettivo dei giallorossi. Che da inizio sessione stanno rincorrendo Leao senza troppo successo».

I prossimi giorni potrebbero quindi risultare determinanti. Lang avrebbe già dato il proprio via libera sia all'Ajax sia al Galatasaray, lasciando di fatto nelle mani dei club e del Napoli la definizione dell'eventuale trasferimento.