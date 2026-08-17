Importanti novità su Neres: il Napoli ha preso una decisione sul futuro del brasiliano

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David Neres non lascerà il Napoli in questa sessione di mercato

David Neres non lascerà il Napoli in questa sessione di mercato. Il club azzurro avrebbe preso una decisione definitiva sull'esterno brasiliano, pronto a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri una volta superato l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo. A fare il punto è l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come l'ex Benfica sia stato cercato nelle ultime settimane da diverse società europee e sudamericane. Tentativi che, però, non avrebbero modificato i programmi del Napoli.

Neres resta al Napoli: decisione presa sul futuro del brasiliano

Il quotidiano scrive: «Chi non sarà sul mercato, invece, è David Neres: nonostante i tentativi dei giorni scorsi portati avanti da club europei e sudamericani, infatti, il brasiliano è ormai fuori dal mercato e non potrà lasciare Napoli, in attesa che si riprenda dall'infortunio». Neres viene considerato parte del progetto tecnico azzurro e, una volta recuperata la migliore condizione fisica, potrà tornare a rappresentare una soluzione importante per il reparto offensivo di Allegri.