Podcast Difficoltà mercato, Ceccarini: "Ma Napoli forte! Vi dico la mia griglia in Serie A"

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Serie A, l'analisi del calciomercato del direttore di Tmw, Niccolò Ceccarini

Sono giorni cruciali per il calciomercato del Napol che, seppur fermo finora in entrata in attesa delle uscite, resta una squadra forte ed in cima alla griglia della Serie A del direttore di Tmw, Niccolò Ceccarini, che è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania:

Malumore per il mercato a rilento?

"Sì, ma in questo momento il Napoli sta cercando anche di sistemare alcune situazioni. Favasuli domani farà le visite mediche per cui l'operazione è già chiusa da tempo. Per quanto riguarda Badiashile io penso che non ci saranno problemi e alla fine arriverà anche lui. Ora si cerca di capire che cosa succede anche là davanti, perché è normale che ci siano delle situazioni in divenire. Penso a Lorenzo Lucca, che comunque il Napoli se dà via lo dà via solo a titolo definitivo, secondo quanto ho capito io. Stesso discorso vale per Noa Lang, ma anche su Lang se c'è un'operazione in uscita la faranno però a titolo definitivo. Tant'è che l'Atalanta in questo momento voleva prendere il giocatore, ma in prestito con un diritto non lo danno. C'è il Galatasaray, c'è l'Ajax stesso e ora vediamo che cosa verrà fuori, perché qualcos'altro sicuramente il Napoli farà. Favasuli va a coprire l'idea del giocatore di fascia che da tempo il Napoli aveva in testa e ora secondo me vediamo che cosa può fare il club per quanto riguarda anche le questioni che riguardano altri settori e altri ruoli. Capisco la preoccupazione, però non è che il Napoli non abbia un portiere, un terzino, un centrocampista o un attaccante".

Per le liste c'è da immaginare una cessione di Mazzocchi o di Lang-Lucca per far entrare un attaccante.

"Io penso che possa effettivamente uscire un giocatore come Mazzocchi, quello assolutamente sì, e quindi se dovesse andare via Mazzocchi naturalmente questo dà uno spazio in più. Però io credo che lì davanti bisognerà capire soprattutto quello che succede con Lorenzo Lucca, perché Lucca secondo me è un giocatore molto importante e io credo che abbia molta voglia di riscatto, e se c'è un'opportunità... francamente vederlo in prestito con diritto di riscatto alla Lazio non mi sembrerebbe la soluzione ideale. Io penso che Lucca o rimane a Napoli oppure naturalmente a quel punto trovi una cessione definitiva. È chiaro che se esce Lucca c'è spazio per valutare l'opzione di un giocatore come Gabriel Jesus, che comunque ha costi abbastanza elevati. Lì bisogna vedere un po' anche qual è la richiesta di Massimiliano Allegri.

Il Napoli ha preso parecchi gol nel pre-campionato è un nuovo Allegri più offensivo o la difesa in emergenza?

"Io penso che sia ancora calcio d'agosto, non ci sono ancora le partite ufficiali per cui ancora qualcosa da registrare c'è, quindi io non starei a dire che siamo più difensivi oppure segniamo di più ma prendiamo anche più gol. Non mi soffermerei anche su questo aspetto qua, tanto il gioco di Allegri lo conosciamo tutti, vuole una squadra ordinata, equilibrata, sicuramente qualcosa ancora c'è da sistemare, c'è da lavorare, ma non penso che ci sia uno snaturamento del lavoro di Allegri. L'obiettivo è comunque quello di tenere la linea della difesa sempre molto accorta".

Griglia del campionato ad oggi?

"Io direi che l'Inter e il Napoli mi sembrano sempre pareggiarsi ai nastri di partenza, poi ci metto sotto la Juventus, che secondo sta lavorando bene e poi sono convinto che alla fine anche la Roma farà una bella squadra, quindi ci saranno la Juventus, la Roma e il Como stesso, che saranno subito dietro, in questo momento mi viene da dire questo, poi il Como avrà la Champions e non so come risponderà, se toglierà energie, magari il Milan avrà un po' più di possibilità, avrà un organico migliore, la Juventus dovrebbe riscattarsi. Fiorentina sorpresa? Me lo auguro, però quando ti salvi a quattro giornate alla fine, fai un disastro come l'anno scorso, dove veramente hai fatto malissimo. E' sempre bene tenere i piedi per terra, però sono arrivati giocatori forti, molto forti, e quindi è chiaro che un po' d'ambizione ci sia, però dire che la Fiorentina può far l'outsidera... anche l'anno scorso si parlava di altri obiettivi e poi abbiamo visto com'è andata, di sicuro che la Fiorentina farà un bel campionato, ma non so dove potrà arrivare".