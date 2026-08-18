Calciomercato Napoli, Sky: un club di Serie A piomba su Ngonge

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Calciomercato Napoli, movimenti in uscita: su Cyril Ngonge c’è una squadra di Serie A che vuole chiudere l’operazione nei prossimi giorni

Definiti gli acquisti di Benoit Badiashile e Costantino Favasuli, il Napoli continua a muoversi anche sul mercato in uscita. Tra gli esuberi da piazzare c'è senza dubbio Cyril Ngonge, per il quale si è manifestato l'interesse concreto di un club di Serie A. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, il Monza è piombato sull'attaccante belga e punta a chiudere l'affare nei prossimi giorni.

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