Calciomercato Napoli, Sky: un club di Serie A piomba su Ngonge
Definiti gli acquisti di Benoit Badiashile e Costantino Favasuli, il Napoli continua a muoversi anche sul mercato in uscita. Tra gli esuberi da piazzare c'è senza dubbio Cyril Ngonge, per il quale si è manifestato l'interesse concreto di un club di Serie A. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, il Monza è piombato sull'attaccante belga e punta a chiudere l'affare nei prossimi giorni.
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