Radio Tutto Napoli da Dimaro! Il nuovo palinsesto: oggi live dalle 8 alle 20!

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Parte il ritiro di Dimaro! Tante novità per il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, che inizierà come di consueto dalle 8 con Salvatore Amoroso ed Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Dimaro”. Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Davide Baratto e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Giovanni Gambardella e Antonino Treviglio che alle 15.30 passeranno il testimone al Trentino con "Club Napoli All News", con Francesco Molaro e Gennaro De Lena in collaborazione con Tele Club Italia. Alle 17.30 si resta in ritiro con "Speciale Dimaro" per il racconto del primo allenamento in ritiro con i nostri inviati Christian Marangio e Antonio Noto. Non finisce qui: dalle 19.00 ora ulteriore con "Passionapoli" di Nicola Luongo e Guido Gaglione. Poi, da subito, potrete rivedete tutto in replica. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi

8.00 - 9.00 - Buongiorno Dimaro

9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli

11.00 - 13.00 - Pausa-caffè

13.00 - 15.30 - Cronache azzurre

15.30 - 17.30 - Club Napoli

17.30 - 19.00 - Speciale Dimaro

19.00 - 20.00 - Passionapoli

19.00 - 8.00 - Tutti i programmi li ritroverai in replica

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