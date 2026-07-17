Portieri Napoli, Allegri torna al passato: il piano del tecnico
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, Massimiliano Allegri avrebbe già definito le linee guida per la gestione della fascia destra e del ruolo di portiere in vista della prossima stagione. Sulle priorità del calciomercato scrive Repubblica: "Tra le priorità c'è un terzino destro, da affiancare al capitano Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli sta seguendo con grande interesse Costantino Favasuli, 22enne reduce da una stagione importante al Catanzaro".
Meret può tornare il titolare
Sul fronte portieri, invece, molto dipenderà dal futuro di Vanja Milinkovic-Savic, seguito dall'Hull City. In caso di partenza del serbo, Allegri avrebbe già in mente la nuova gerarchia: Alex Meret resterebbe il titolare, mentre il Napoli valuterebbe Wladimiro Falcone del Lecce come vice affidabile delineando così quello che potrebbe essere il nuovo assetto della rosa azzurra nel settore dei portieri.
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