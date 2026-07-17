Anguissa e Lobotka, può esserci la svolta: le sensazioni sull'immediato futuro

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Nonostante le voci di mercato delle ultime settimane, entrambi sarebbero pronti a disputare la stagione in azzurro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri potrà contare fin dall'inizio del ritiro su due pilastri del Napoli campione d'Italia: Stanislav Lobotka e Frank Anguissa. Nonostante le voci di mercato delle ultime settimane, entrambi sarebbero pronti a disputare la stagione in azzurro. Il quotidiano definisce i due centrocampisti, insieme a Scott McTominay, il cuore della squadra: "Se il centrocampo è l'anima di una squadra, Lobo e Frank sono con McTominay l'anima della festa. Mente e cuore del Napoli vincente".

Anguissa e Lobotka verso la permanenza al Napoli

Per quanto riguarda il futuro, il tema sarebbe rimandato. Come evidenzia il Corriere dello Sport, "verrà un momento per discutere con entrambi di quel che sarà. Ma ora è quello del lavoro". Sul piano contrattuale, Lobotka è legato al Napoli fino al 2028 grazie all'opzione di rinnovo che il club sarebbe intenzionato a esercitare, mentre Anguissa ha un accordo in scadenza il 30 giugno 2027 dopo l'attivazione della relativa opzione. Per il momento, però, la priorità resta il campo e l'inizio della nuova stagione agli ordini di Allegri.