Minervini e il cambio di strategia di Allegri: "Cederei Milinkovic e farei questo acquisto"

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Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli"

Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "Le parole di Allegri su quelle che saranno le gerarchie nel ruolo del portiere mi sembrano piuttosto chiare. Il tecnico vuole un titolare ben idenficato, affiancato da una figura affidabile ma che non metta troppa pressione al primo portiere.

Napoli, questione portieri: rebus Meret-Milinkovic-Savic

La soluzione ottimale, per evitare di spendere denaro che in questo momento può servire per coprire altri ruoli, mi sembra quella di restituire ad Alex Meret le chiavi della porta. Credo che, anche per un fattore psicologico, sarebbe ulteriormente motivato a far bene dopo l'ultimo anno passato con Conte. Alle sue spalle vedrei benissimo Falcone del Lecce, è un portiere forte, ha avuto un grande rendimento negli ultimi anni ed è davvero strano che nessuna squadra si sia avvicinata a lui. Sarebbe un mix molto funzionale. Milinkovic-Savic lo cederei, bisogna recuperare i soldi investiti lo scorso anno, non ha reso come si pensava potesse fare.