Calciomercato Napoli, pronto il primo acquisto: è tutto definito con Zeballos

vedi letture

Napoli pronto a piazzare il primo colpo di calciomercato

Il Napoli continua a lavorare per assicurarsi Exequiel Zeballos e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la volontà del calciatore argentino ha fatto la differenza nella trattativa con il Boca Juniors. Il quotidiano sportivo sottolinea come l'esterno offensivo abbia già preso una decisione sul proprio futuro: "Zeballos vuole solo il Napoli, aspetterà il tempo che serve per poter arrivare in Italia e vivere questo suo personale sogno", si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport. La società azzurra avrebbe già compiuto passi importanti anche sul fronte dell'accordo con il giocatore. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, gli agenti del classe 2002 sarebbero stati a Napoli, dove avrebbero raggiunto un'intesa con il direttore sportivo Giovanni Manna per un contratto di cinque anni da circa 1,3 milioni di euro a stagione.

Zeballos, i dettagli economici dell'affare

Sul fronte tra i club, il Boca Juniors sarebbe ormai orientato ad accettare la proposta del Napoli. La Gazzetta dello Sport evidenzia infatti che "il Boca Juniors ha di fatto dato l'okay al trasferimento a fronte di un'offerta da circa 9 milioni di euro".

A spingere verso la chiusura dell'operazione è anche la situazione contrattuale del calciatore. Il suo attuale accordo con il Boca scadrà il prossimo 31 dicembre e, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, "per il Boca è un prendere ora o perdere – a zero – a fine anno. La voglia di Napoli di Zeballos ha fatto il resto".