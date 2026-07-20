Podcast Forgione: "Basta paragonare Messi a Maradona! Diego inarrivabile, i numeri non c'entrano"

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Angelo Forgione è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per parlare del trionfo della Spagna e del confronto Maradona-Messi.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "La Spagna insegna ormai da un ventennio cosa significhi valorizzare i giovani, portarli nel calcio di alto livello e farli crescere fino alla Nazionale maggiore. C'è una filosofia che alimenta il calcio spagnolo e, di conseguenza, la sua Nazionale. Credo che negli ultimi vent'anni sia la selezione che abbia vinto di più a livello mondiale. Anche in questo torneo ha dato una dimostrazione schiacciante di superiorità: ha costruito un nuovo ciclo vincente partendo dal gioco e dalla qualità prodotta dai settori giovanili. È questa la strada che dovremmo seguire anche noi in Italia."

Si è tornati a parlare del paragone tra Messi e Maradona dopo la finale persa dall'Argentina. Qual è il suo pensiero?

"Messi ieri è stato completamente imbottigliato dalla qualità della Spagna, così come tutta l'Argentina. Negli ultimi minuti, però, ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle e qualche pericolo è nato proprio dalle sue giocate. Detto questo, credo sia arrivato il momento di smetterla con questi confronti. È un paragone alimentato soprattutto dalla stampa. Da napoletano, ma soprattutto da persona che ha visto giocare entrambi, dico che Diego è inarrivabile, ben oltre i numeri. Anche Messi ha costruito una carriera straordinaria, nessuno può metterla in discussione, ma chi ha avuto la fortuna di vedere tutti e due difficilmente metterebbe Leo davanti a Maradona."

Perché ritiene che Maradona resti unico?

"Maradona scelse di lasciare un grande club come il Barcellona per venire a Napoli, che all'epoca non era una potenza del calcio europeo. È come se oggi Lamine Yamal lasciasse il Barcellona per una squadra di medio livello. Inoltre Diego ha convissuto con una lombosciatalgia, con la tossicodipendenza e con i postumi del grave infortunio alla caviglia, perdendo anche parte della sua mobilità. Nonostante tutto questo ha continuato a fare la differenza. Sono aspetti che spesso vengono dimenticati. Anche per questo molti napoletani hanno tifato Spagna in finale: hanno percepito un racconto mediatico che tende a mettere Messi sopra Maradona, ma qui Diego rappresenta qualcosa che va oltre il calcio."