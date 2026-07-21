Live Dimaro 2026 day 5, tra poco inizia la seduta mattutina: segui la diretta su TN

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento della mattina live

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Dopo la doppia seduta di ieri, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono alla Ski.it Arena di Carciato per la seduta mattutina di allenamento del quinto giorno di ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del quinto giorno di allenamenti del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.