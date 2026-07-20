Minervini: "Vi invito a una riflessione su Adani e il silenzio sul catenaccio dell'Argentina"

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Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "Kepa è un giocatore che è stato offerto dagli agenti al Napoli, ma non mi sembra una priorità in questo momento. La volontà di Allegri mi pare essere quella di dare a Meret

Finale Mondiale? Mi piace sottolineare un aspetto, che riguarda la parte comunicativa. In queste settimane si è parlato molto delle telecronache di Adani, uno che in Italia ha intrapreso una vera e propria battaglia mediatica contro Allegri ed un certo tipo di calcio. Non l'abbiamo però sentito dire le stesse cose sul catenaccio di Scaloni, l'Argentina ci ha regalato una brutta finale puntando solo a dare calcio e rinunciando praticamente sempre a giocare. La cosa deve farci riflettere sul come funziona un certo tipo di comunicazione ed i messaggi che vengono veicolati".