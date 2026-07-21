L'uomo copertina di Allegri ha una clausola da 90mln a partire dal 2027

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Ultime calcio Napoli, Allegri si gode il suo pupillo che ha una clausola da 90 milioni valida dall'anno prossimo

Rasmus Højlund continua a lavorare con grande intensità nel ritiro del Napoli, consapevole della fiducia riposta in lui da Massimiliano Allegri ma anche delle responsabilità che accompagnano il ruolo di centravanti titolare. L'attaccante danese sa di dover confermare sul campo le aspettative della società e dello staff tecnico, dimostrando di poter essere il punto di riferimento offensivo di una squadra chiamata a competere ai massimi livelli. Il tecnico azzurro lo considera un elemento centrale del nuovo progetto, affidandogli il compito di guidare l'attacco nella stagione che sta per iniziare.

Contratto lungo e clausola da top player

Il Napoli ha ribadito la propria fiducia nel centravanti blindandolo con un contratto valido fino al 2030. Nell'accordo è prevista anche una clausola rescissoria vicina ai 90 milioni di euro, che entrerà in vigore a partire dal 2027 e testimonia la volontà del club di puntare su di lui anche nel lungo periodo. Højlund rappresenta uno dei volti del presente e del futuro azzurro e punta a diventare il simbolo della nuova era targata Allegri. L'obiettivo del danese è continuare il percorso di crescita intrapreso, diventando un attaccante sempre più dominante, come auspicava già Antonio Conte. Dopo l'ufficialità del riscatto, il centravanti aveva espresso tutta la sua determinazione con un messaggio chiaro: è il momento di inseguire nuovi traguardi e trasformare le ambizioni in risultati concreti.