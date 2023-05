-10 alla Juve, Marchisio contro la giustizia sportiva: “Serie A peggio delle opinioni da bar”

Non le ha mandate a dire l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, che su Twitter ha criticato la giustizia sportiva dopo la sonora sconfitta della Juve a Empoli

Non le ha mandate a dire l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, che su Twitter ha criticato la giustizia sportiva dopo la sonora sconfitta della Juve a Empoli: "Dopo questo lunedì, abbiamo la piena certezza che il nostro campionato è diventato peggio delle 'opinioni da bar'. Abbiamo fatto vivere al mondo del calcio quanto siamo poco credibili. Da una parte abbiamo visto una grande squadra (Napoli) che torna allo scudetto dopo anni, con un gioco magnifico. Dall’altra la lotteria dei punti tolti , poi dati e poi ritolti in mesi di campionato, con squadre che si giocavano vari obiettivi e che non hanno reso questo campionato credibile. Non toglie le lacune di una squadra, Juventus, da inizio anno poco convincente e senza identità. Però ricordiamoci che i punti conquistati in campo in questo anno assurdo, non c’entrano nulla con quello che sta succedendo al di fuori. Poi leggi sentenze che tutelano soggetti che erano fuori dal campo e invece chi era in campo ne subisce di più. Tempi e metodi completamente sbagliati".