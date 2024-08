Foto 36 ore di riposo per gli azzurri: Lobotka torna a Napoli e si rilassa in barca

Dopo l'allenamento congiunto di stamani Antonio Conte ha concesso 36 ore di riposo alla squadra.

Dopo 11 giorni consecutivi di duro lavoro a Castel di Sangro arriva un temporaneo rompete le righe per gli azzurri. Dopo l'allenamento congiunto di stamani Antonio Conte ha concesso 36 ore di riposo alla squadra.

Tra gli azzurri c'è chi non ha perso tempo e ne ha approfittato per tornare subito a Napoli e concedersi un rilassante giro in barca come Stanislav Lobotka. Lo slovacco ha pubblicato delle immagini dal golfo di Napoli nelle sue 'storie' Instagram.