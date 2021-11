A Koulibaly e Ghoulam il “Premio Rete Mediterranea per l’Impatto Sociale”: i complimenti della SSCNapoli

Da anni molto attivi nel sociale e in tante iniziative di carattere benefico, i due difensori del Napoli, Koulibaly e Ghoulam sono stati premiati. La SSCNapoli ha voluto complimentarsi con i due giocatori attraverso un post sui canali social: “A Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam il “Premio Rete Mediterranea per l’Impatto Sociale 2021” per la solidarietà dimostrata ad aiutare i più bisognosi e i piccoli ammalati. Complimenti ragazzi”

