A Salerno Curva strapiena senza distanziamento e mascherine, Scotto: “Verranno multati?”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite i suoi account social ha espresso il suo pensiero circa la gara di stasera all’Arechi in cui sugli spalti si sono viste immagini di tifosi senza mascherina: “Nel giorno in cui la sottosegretaria Vezzali promette l’impegno del Governo per riaprire gli stadi al 75% vediamo l’Arechi con le curve piene di tifosi senza distanziamento alcuno. Tutti senza mascherina. Così anche negli altri settori. Chissà se li ci saranno le famose multe”.