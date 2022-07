Addio Mertens, Ghoulam triste: "Che peccato"

Faouzi Ghoulam, che come il belga ha terminato il suo contratto col Napoli, commenta così su Twitter il post della SSC Napoli.

L'addio di Dries Mertens alla maglia azzurra, annunciato ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha scosso non solo i tifosi del Napoli ma anche i compagni di squadra e gli ex azzurri. Faouzi Ghoulam, che come il belga ha terminato il suo contratto col Napoli, commenta così su Twitter il post della SSC Napoli: "Che peccato".