Chivu-Inter, Pistocchi scettico: “Un neo-patentato alla guida di una Ferrari”

Sono ore decisive in casa Inter per quanto riguarda il futuro del nuovo allenatore. Dopo il 'no' di Cesc Fabregas, i nerazzurri hanno individuato in Christian Chivu il tecnico che erediterà la panchina lasciata vuota da Simone Inzaghi.

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi si esprime così su X: “Ho sempre pensato che per fare bene il proprio lavoro ci vogliano doti naturali, conoscenza ed esperienza. Il calcio non fa eccezione, e quello che sta facendo l’Inter che, dopo l’addio di Inzaghi , è stata rimbalzata da Fabregas e si è buttata su Chivu. 13 partite in serieA, 16 punti, media 1.23-non è proprio condivisibile: non si mette al volante di una Ferrari un neo-patentato. A meno che non si voglia far passare il messaggio che contano solo la macchina e la forza della Scuderia, il pilota no”.