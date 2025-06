Foto De Bruyne è già a Napoli…sul presepe: statuetta a San Gregorio Armeno

Il Napoli è ormai vicino a chiudere l’accordo per l’ingaggio di Kevin De Bruyne, che a breve firmerà il contratto con il club partenopeo. La prossima settimana, al termine degli impegni con la Nazionale belga, il centrocampista sosterrà le visite mediche.

De Bruyne è pronto a legarsi al Napoli con un contratto biennale da 5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungerà un importante bonus alla firma. In attesa del suo arrivo in Italia e dell’ufficialità dell’operazione, a San Gregorio Armeno è già apparsa la sua statuetta. L’artigiano Marco Ferrigno ha infatti realizzato e messo in mostra la figura del fuoriclasse belga accanto a quelle dedicate ai protagonisti del quarto scudetto del Napoli. Di seguito la foto.