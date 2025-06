Varriale: "Nessuno ha puntato su Conte, un anno dopo lui e ADL hanno stravolto equilibri storici"

Anche l'Inter è costretta a cambiare allenatore, Simone Inzaghi lascia i nerazzurri dopo 4 anni per trasferirsi in Arabia Saudita all'Al Hilal. Il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "Le panchine al via della Serie A erano Inzaghi-Inter, Thiago Motta-Juventus e Fonseca-Milan. Nessuna delle tre grandi aveva puntato su Antonio Conte, scelto dal Napoli tra lo scetticismo di tanti media. Un anno dopo questi due (De Laurentiis e Conte in foto, ndr.) hanno terremotato gli equilibri storici del calcio italiano".