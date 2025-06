Mazzocchi da brividi: lettera in napoletano per lo scudetto

Lettera in lingua napoletana da brividi per Pasquale Mazzocchi. Il difensore di Conte esulta per la vittoria dello scudetto. Un traguardo per lui, di Barra, speciale. Dopo una lunga gavetta. La lettera è sui social, su Instagram, con in allegato un video con i primi calci al pallone, in terra battuta. Dal basso al sogno tricolore che si realizza.

"Questa vittoria nun è solo mia. È ‘a vittoria ‘e chi ce crede pure quanno tutt’e cose vann’ stort’. È ‘a vittoria ‘e chi s’è fatto gruoss cu ‘e scarpe rotte, ‘a pelle sotto ’o sole, e ‘a dignità sempe annanze . ”. Chisto scudetto è pe’ chi ha tenuto duro. Pe’ chi nun s’è mai arreso. Pe’ chi tene Napoli dint’o core, pure si sta a mille chilometri. Pe’ chi s’è visto passà annanze’ , scartato, deriso… ma ha tenuto ‘a capa aizate. E mo ve lo dico forte, accussì ’o sente pur’ ’o cielo: Napule è campione! E sta vota, ‘o scudetto, l’avimmo purtat’ pure nuje, ‘e figli ‘e ‘sta terra! Grazie ‘a vita, ca m’ha fatto cadè pe’ me’ fa’ capì comme se cammina. E grazie a voi, ca site ‘o popolo cchiù bello d’o munno".