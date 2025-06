Palmeri sicuro: “Il Napoli ha già vinto il 5° scudetto, ricorda la Juve 2013-19!”

Appena conquistato il quarto scudetto, il Napoli sembra già pronto a mettere le mani anche sul quinto. Ne è sicuro il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, che si è sbilanciato su X alla luce del valzer in panchine tra le big di Serie A: “Tutte le altre big cambiano allenatore e se non lo fanno è perché non sanno chi chiamare. Il Napoli nel frattempo fa già mercato che le altre non possono nemmeno permettersi. Ricorda la Juventus 2013-2019. Il prossimo scudetto al Napoli è più blindato di Fort Knox”.