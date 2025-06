Video "Vesuvio erutta!", Mertens e Starace scatenati a Nerano

Reunion in costiera tra l’ex azzurro Dries Mertens e lo storico magazziniere del Napoli Tommaso Starace, che oggi è stato festeggiato dai suoi amici più stretti per la vittoria del quarto scudetto. Presente in tutti e quattro i tricolori del Napoli, Starace è stato raggiunto da “Ciro”, arrivato alla Conca del Sogno a Nerano su una barca con la bandiera di Maradona.

I festeggiamenti sono continuati a tavola dove è partito il coro “Vesuvio erutta”. Di seguito le immagini diventate virali sui social.