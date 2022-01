Algeria all'ultima chance, Ounas suona la carica: "Diamo tutto, tutti insieme"

Oggi, 20 gennaio, termina la fase a gironi della Coppa d'Africa. L'Algeria, ultima nel gruppo E, dovrà tentare la qualificazione contro la capolista Costa d'Avorio. Adam Ounas non ha ancora giocato un minuto con la nazionale algerina in questa competizione, per via di un lieve problema muscolare. L'attaccante del Napoli ha provato a caricare i suoi compagni di nazionale attraverso un post su Instagram: "Diamo tutto, tutti insieme".